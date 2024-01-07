الديوان العام للمحاسبة يطلق برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"

كما تحدّث خلال هذه الورشة كل من: رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية الأستاذ/ عبدالله آل مهذل الذي أكد أهمية معرفة المراجع الداخلي بطبيعة وهيكلة القطاع العام، والتعامل المالي والمحاسبي لذلك بما يتوافق مع أساس الاستحقاق المحاسبي، وضرورة الاستفادة مما هو متوفر من أدوات وأدلة تساعد المراجع في بناء خطط المراجعة الخاصة به.. والرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الأستاذ/ عبدالله الشبيلي الذي أشار إلى أن هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص الديوان العام للمحاسبة -بالتعاون مع الجمعية- على جعل المراجعين الداخليين في القطاعات الحكومية على دراية كاملة بآخر المستجدات والتطورات، من خلال تهيئتها للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق؛ مما يعزز من مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ويحسن من أداء المنتمين لها.