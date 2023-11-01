رئيس "سدايا" يدعو إلى تشكيل مستقبل مُعزَّز بالذكاء الاصطناعي يكون آمنًا ومفيدًا للبشرية

وأكد أهمية أن يصاحب الوتيرة السريعة للتقدم في الذكاء الاصطناعي قوة ومرونة الأُطر التنظيمية، مشددًا على أهمية التعاون على تطوير سياسات تسترشد بأحدث الأبحاث، وترتكز على رفاهية مواطنينا؛ إذ يمكن للتآزر بين جميع الأوساط ذات العلاقة أن يشكِّل مستقبلاً يكون فيه الذكاء الاصطناعي قوة من أجل الخير على نطاق واسع.