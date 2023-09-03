"التجارة": المتاجر الموثّقة بمنصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر وليس بأفراد

وأوضح المتحـدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكثيرين يترددون قبل الشراء من المتاجر الإلكترونية بسبب عدم معرفتهم بالمتجر الموثوق عن غيره، والخوف من التعرُّض لعمليات النصب والاحتيال أو سرقة البيانات.