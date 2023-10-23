"الخطيب" يجتمع مع ملاك مرافق الضيافة والمستثمرين لمناقشات تحديات التطوير

وأكد أن المملكة عازمة على مواصلة جهودها التطويرية في مختلف مسارات قطاع السياحة، يبرهن على ذلك ما تحقق خلال هذا العام من إنجازات، مباركًا فوز المملكة باستضافة الاجتماع القادم للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 2025، الذي يُعد حدثًا مهمًا حيث يشارك فيه وزراء سياحة من 170 دولة حول العالم، مشيرًا إلى إعادة انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة مرة ثانية للعام 2024.