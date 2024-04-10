إنذارات برتقالية وصفراء بـ5 مناطق.. أمطار متوسّطة إلى خفيفة وعوالق ترابية

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد مجموعةً من الإنذارات في عدّة مناطق بالمملكة حول الحالة المطرية.
وبدأ المركز بإنذار برتقالي لمنطقة الرياض لاستمرار حالة الأمطار المتوسّطة المصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتشمل الحالةُ في الرياض كلًّا من: الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والرين والقويعية والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمرّ للحادية عشرة مساء.
وفي جازان جاء إنذار الأرصاد الأصفر من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، بكلٍّ من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، حتى التاسعة مساء.
وجاء إنذار الأرصاد الثالث باللون الأصفر لمنطقة مكة المكرمة من حالة أتربة مثارة تصحبها رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كم.
وتشمل الحالةُ كلًّا من: الخرمة والموية وتربة ورنية حتى الثانية ظهرًا، تماثلها حالة بعسير بكلٍّ من: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الرابعة عصرًا.
وفي نجران جاء الإنذار باللون الأصفر من عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كم، تشمل: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، حتى الثانية ظهرًا.