إنذارات برتقالية وصفراء بـ5 مناطق.. أمطار متوسّطة إلى خفيفة وعوالق ترابية

وفي نجران جاء الإنذار باللون الأصفر من عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كم، تشمل: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، حتى الثانية ظهرًا.