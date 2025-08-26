NHC تعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "سنايا" خلال أقل من 24 ساعة وتطلق المرحلة الثانية

أعلنت NHC عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "سنايا"، أحدث مشاريعها السكنية ضمن وجهة الربى شرق مدينة الرياض، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من بدء الحجز، في مؤشر يعكس حجم الإقبال اللافت على المشروع وما يقدمه من فرص سكنية نوعية ترتقي بأسلوب الحياة: ويُعد المشروع من المشاريع الحيوية التي تعكس توجه الشركة في تعزيز المعروض العقاري وتنمية الوجهات العمرانية المتكاملة في العاصمة، إذ يضم 1,840 وحدة سكنية متنوعة تشمل 1,484 فيلا بمساحات تتراوح من 278 إلى 406 متر مربع، إلى جانب 356 وحدة تاون هاوس بمساحة 247 متر مربع.