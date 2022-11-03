فريق بحثي ألماني يُجري دراسة علمية ميدانية عن "عيون السيح"

واستمع الفريق البحثي إلى شرح وافٍ من مدير مكتب هيئة التراث بالخرج حسين بن عبدالهادي القحطاني، عن تاريخ "عيون السيح" التي حظيت باهتمام الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بوصفها ثروة يجب الاستفادة منها، وكان من ثمارها إنشاء أول مشروع زراعي في المملكة عام 1358هـ في وادي السهباء شرق مدينة السيح، وهو "مشروع الخرج الزراعي" التابع لوزارة الزراعة آنذاك.