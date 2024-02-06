بالصور.. نائب أمير مكة يستكمل جولاته على محافظات تربة والخرمة والموية لتفقد الخدمات والمشاريع

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، والبالغ عددها 17 مشروعًا شملت "صيانة الحدائق والممشى الغربي بالمحافظة، إنشاء وتشطيب مبنى البلدية، استكمال تشطيب وتأثيث المركز الحضاري بتربة، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، سفلتة طرق وإنارة، ازدواج طريق حضن تربة، و7 مشاريع لفروع جامعة الطائف بتربة، كلية الآداب – طلاب، مباني المعامل، سور المدينة الجامعية، تنسيق الموقع العام مع البنية التحتية لمقر الطالبات.