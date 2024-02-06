بالصور.. نائب أمير مكة يستكمل جولاته على محافظات تربة والخرمة والموية لتفقد الخدمات والمشاريع

واصل نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، جولاتِه التفقدية على محافظات المنطقة، اليوم، بزيارة محافظات تربة والخرمة والموية.
واستهلّ نائبُ أمير المنطقة جولتَه بزيارة محافظة تربة، ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة، وأعضاء المجلس، تمّ خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخّرة منها.
وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، والبالغ عددها 17 مشروعًا شملت "صيانة الحدائق والممشى الغربي بالمحافظة، إنشاء وتشطيب مبنى البلدية، استكمال تشطيب وتأثيث المركز الحضاري بتربة، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، سفلتة طرق وإنارة، ازدواج طريق حضن تربة، و7 مشاريع لفروع جامعة الطائف بتربة، كلية الآداب – طلاب، مباني المعامل، سور المدينة الجامعية، تنسيق الموقع العام مع البنية التحتية لمقر الطالبات.
بعد ذلك زار الأميرُ سعود بن مشعل محافظةَ الخرمة، ورأس اجتماعَ المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة، وأعضاء المجلس، تمّ خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها.
وتم خلال الاجتماع مناقشةُ سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عددها 6 مشاريع تضمنت "ازدواج طريق الخرمة - رنية، الحديقة العامة، مخطط الخليج، سفلتة مخططات المنح، عمل مجسمات جمالية، ومبنى مكتب التعليم بنين".