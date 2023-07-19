"الدارة" تسرد المراحل الأولى لتأسيس الطرقات وإنشاء وزارة المواصلات بالسعودية

وفي هذا الخصوص ذكر الدكتور عبدالله الصالح العثيمين في كتابه "تاريخ المملكة العربية السعودية – الجزء الثاني": أدرك الملك عبدالعزيز الأهمية الكبيرة للمواصلات والاتصالات الحديثة في ربط مناطق السعودية مترامية الأطراف، وترسيخ الأمن في ربوعها، وتحسين أوضاع معيشة سكانها، فأولاهما ما يستحقانه من اهتمام، وكان أن بادر إلى إدخال السيارات إلى البلاد لاستعماله الخاص، واستخدام الجهات الرسمية في الدولة، ونقل البضائع والمسافرين، حجاجًا ومواطنين، بطريقة أسرع وأيسر مما كانت عليه الحال عندما كانت الإبل هي الوسيلة الأولى لذلك كله. وبدأت الحكومة بتمهيد الطرق وتعبيدها حسب إمكاناتها المادية والفنية، وكان أول طريق عُبد في البلاد هو ذلك الذي يربط مكة بجدة، الذي مُد فيما بعد من مكة إلى عرفات.