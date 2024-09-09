"السديس" موصيًا قاصدي الحرمين: دروس العقيدة تعينكم على الثبات ومعرفة البدع واجتنابها

وتابع: "لا يليق بالمسلم المعظِّم لبيت الله الحرام ومسجد النبي المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، أن يصدر منه ما يخالف شرع ربه وهدي نبيه، أو إحداث شيء في دين الله، لم يفعله النبي ﷺ ولا صحابته الميامين ولا السلف الصالح".️