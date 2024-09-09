"السديس" موصيًا قاصدي الحرمين: دروس العقيدة تعينكم على الثبات ومعرفة البدع واجتنابها

وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الاثنين، عددًا من الوصايا الدينية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين في شهر ربيع الأول.
وأكد "السديس"، أن كمال العبودية لله تعالى، لا يكون إلا بتحقيق التوحيد، وإخلاص العبادة له وحده.
وقال: إن موافقة طاعتك لهدي النبي ﷺ مع إخلاص العمل لله تعالى شرط لقبولها.
وأضاف: "عزِّزوا في أنفسكم ومَن حولكم، تعظيم البيت الحرام، ومراعاة قدسيته، ﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقوَى القُلوبِ﴾ [الحج: 32].
وتابع: "لا يليق بالمسلم المعظِّم لبيت الله الحرام ومسجد النبي المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، أن يصدر منه ما يخالف شرع ربه وهدي نبيه، أو إحداث شيء في دين الله، لم يفعله النبي ﷺ ولا صحابته الميامين ولا السلف الصالح".️
وحث "السديس" الزائرين والقاصدين، حال استشكل عليهم أمر في دينهم؛ الاسترشاد بسؤال أهل العلم بالحرمين الشريفين، من خلال كبائن "إجابة السائلين" والموزعة في الحرمين الشريفين.
واختتم رئيس الشؤون الدينية، وصاياه للقاصدين والزائرين، قائلًا: اغتنموا تواجدكم في رحاب الحرمين الشريفين؛ بالإفادة من الحلقات العلمية ودروس العقيدة الإسلامية؛ فهي تعينكم للثبات على دين الله، ومعرفة البدع والمحدثات، واجتنابها، والتحذير منها باللين والحكمة.