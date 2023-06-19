كعادة كل عام.. ارتفاع متوسط أسعار الأضاحي في جازان لتتجاوز 1700 ريال

رصدت "سبق" ارتفاع أسعار الأضاحي وفق بعض المتسوقين في عدد من أسواق المنطقة الشعبية؛ فيما طال الارتفاع الأصناف المحلية وحتى المستورد هذا العام، وبلغت أسعار الخرفان المحلية ما يصل متوسطه إلى 1700 ريال.
وتراوحت أسعار الخرفان المحلية المطابقة للشروط الشرعية والمواصفات التي يُقبل عليها المضحون ما بين 1500 و2000 ريال في ارتفاع ملحوظ؛ فيما شهدت الخرفان المستوردة كالروماني وغيره متوسط سعر يصل إلى 1000 ريال.
وتمتهن الكثير من العمالة الوافدة من جنسيات عربية الاتجار بالمواشي في بعض الأسواق الشعبية، وسط مطالبات بالتأكد من أهليتهم ونظامية أعمالهم بمختلف محافظات وأسواق المنطقة.