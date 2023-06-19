كعادة كل عام.. ارتفاع متوسط أسعار الأضاحي في جازان لتتجاوز 1700 ريال

رصدت "سبق" ارتفاع أسعار الأضاحي وفق بعض المتسوقين في عدد من أسواق المنطقة الشعبية؛ فيما طال الارتفاع الأصناف المحلية وحتى المستورد هذا العام، وبلغت أسعار الخرفان المحلية ما يصل متوسطه إلى 1700 ريال.