"العناية بشؤون الحرمين" تُقدم خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مصليات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات، حيث خُصصت للرجال من كبار السن وذوي الإعاقة الدور الأول مقابل باب 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68 ومصلى الساحة الجنوبية "جسر أجياد".