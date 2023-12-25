توقيع مذكرة تفاهم مع فوجي كلين اليابانية لتوطين تقنيات معالجة المياه بالمملكة

وقّعت شركة المياه الوطنية، وشركة فوجي كلين اليابانية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في نقل وتوطين وتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التي تنتجها شركة فوجي، وتسجيلها في المملكة كمنتج عالمي لتمكين استخدامه في معالجة الصرف الصحي بالمملكة ودول المنطقة.