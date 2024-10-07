النادي السعودي بجامعة شمال تكساس يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 94

وأضاف "الغامدي"؛ أن طلاب الجامعة يتقدّمون بخالص التهاني لمولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94، كما يهنئون جميع المواطنين، داعين الله أن يديم أفراح الوطن.