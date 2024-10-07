النادي السعودي بجامعة شمال تكساس يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 94
احتفى النادي السعودي بجامعة شمال تكساس بذكرى اليوم الوطني 94؛ لإظهار أهميته للمجتمع الأمريكي كذكرى عزيزة على كل مواطنٍ سعودي خارج وطنه.
وقال رئيس النادي السعودي الطالب زياد منصور الغامدي؛ إن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني نقلت مشاعر الجميع عن الامتنان والحب والولاء للوطن، وولاة الأمر -أطال الله في أعمارهم-.
وأضاف "الغامدي"؛ أن طلاب الجامعة يتقدّمون بخالص التهاني لمولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94، كما يهنئون جميع المواطنين، داعين الله أن يديم أفراح الوطن.
وتنوّعت فعاليات احتفال النادي بيوم الوطن من توزيع الهدايا على الأطفال، ومشاركة جميع الفئات العمرية.
وقال والد إحدى المبتعثات، إن المملكة أرض الأمن والأمان وطاعة الرحمن.
ثم توالت كلمات الطلاب المبتعثين وبعض المواطنين من دول عربية مختلفة لتهنئة القيادة والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني، سائلين الله أن يديم على الجميع الأمن والأمان والاستقرار، مثمّنين دور رؤية 2030 في النهوض بالمملكة ومواطنيها وتحقيق التنمية والريادة العالمية.