اتفاقية لتوثيق النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي وتسمية الأودية والشعاب والنباتات وصور الحياة الفطرية

وتزخر محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بتراث فريد وطبيعة خلابة وتنوع أحيائي طبيعي، مع العديد من أنواع النباتات والكائنات الفطرية عبر أنحائها الممتدّة على مساحة "91,500" كيلومتر مربع، كما تحتضن المحميةُ معالمَ تراثية ذات أصول تاريخية عريقة تجعلها وجهة متميزة للسياحة البيئية، ونموذجًا لإشراك المجتمع المحلي في أنشطة التنمية المستدامة.