رئيس ديوان المظالم يشارك في احتفال الذكرى العشرين لتأسيس "وسيط المملكة المغربية"

وتأتي مشاركة رئيس ديوان المظالم مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القضائية، بدعوة من القائمين على "الوسيط" تأكيدًا لما يرتبط به ديوان المظالم من علاقات تشاركية وتعاون دائم في هذا الصدد؛ بما فيها المملكة المغربية الشقيقة، امتدادًا للعلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.