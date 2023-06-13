بحضور نحو 300 حرفي وحرفية.. اختتام فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بَنان"

وقال الدكتور "الحربش": "شهد الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية إقبالًا واسعًا من قبل الزوار من المواطنين والمقيمين والدبلوماسيين وضيوف المملكة، وشارك في فعالياته ما يزيد على 300 حرفي وحرفية من المملكة وخارجها، من خلال عرض وبيع منتجاتهم وأعمالهم الفنية التقليدية التي تندرج تحت 11 قسمًا، من خلال 200 جناح للحرفيين المحليين، و100 جناح للحرفيين الدوليين، و46 جناحًا لرواد الأعمال والجمعيات، و16 جناحًا لشركاء هيئة التراث".