"الحصيني": الجمعة بداية "الشولة".. آخر نجوم المربعانية وبداية برودة شديدة وزراعة شتوية

وأضاف أن العرب كانوا يقولون: "إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العولة"، كناية عن قسوة البرد والحاجة إلى المؤونة والكساء، داعياً إلى تفقد أحوال الفقراء والمحتاجين في هذه الفترة، عملاً بقول النبي ﷺ: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".