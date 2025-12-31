"الحصيني": الجمعة بداية "الشولة".. آخر نجوم المربعانية وبداية برودة شديدة وزراعة شتوية

في تطور موسمي لافت، يصادف يوم الجمعة 13 رجب 1447هـ بداية "طالع الشولة"، وهو آخر نجوم المربعانية، وثالث طوالع فصل الشتاء، بحسب ما أوضحه الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني.
وأشار الحصيني إلى أن "الشولة" سُميت بهذا الاسم من قول العرب "شالت الناقة بذيلها"، أي رفعته، وهي دلالة على التغيرات المناخية المصاحبة لهذا الطالع، مثل ازدياد برودة الأجواء وطول الليل.
وأضاف أن العرب كانوا يقولون: "إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العولة"، كناية عن قسوة البرد والحاجة إلى المؤونة والكساء، داعياً إلى تفقد أحوال الفقراء والمحتاجين في هذه الفترة، عملاً بقول النبي ﷺ: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
وبيّن أن "الشولة" تمثل آخر فرصة لزراعة القمح والشعير في المناطق الشمالية من المملكة، فيما تُزرع فيها محاصيل مثل المشمش، والخوخ، والحبة السوداء، والبطيخ، والباذنجان، كما تبدأ مرحلة "طلع الفحال" وبواكير النخل.