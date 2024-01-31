"الطويان": سوق التخليص الجمركي يُقدَّر بالمليارات نظرًا لنهضة السعودية وتربُّعها على عرش الاقتصادات بالمنطقة

قال المدير العام لشركة محمد الطويان للتخليص الجمركي، محمد بن عبدالكريم الطويان، إن الشباب المتعلم والمنظم القادر على العمل لساعات أطول وإنتاج متسارع سيكون لهم الدور الأكثر تأثيرًا في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل رؤية السعودية 2030، التي بدأت من عمق احتياجات المجتمع السعودي.
ولفت إلى أن السعودية واحدة من الدول التي تهيمن فئة الشباب على تركيبتها السكانية؛ إذ إن أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة تحت سن 30 سنة؛ ما يؤكد بشكل قاطع أنهم سيكونون القوة المحركة للنمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة الإنتاجية، وريادة الأعمال والابتكار، والتطور التقني، داعيًا إياهم إلى العمل في المجال الاستشاري، ومؤكدًا أنه متاح بشكل واسع، وخصوصًا في مجال تقنية المعلومات والتسويق والإعلام والاتصالات وقطاع السياحة والترفيه والاستشارات القانونية والتأمين والاستشارات المالية وتطبيقات المسؤولية والاستدامة.
وكشف "الطويان" عن أن سوق التخليص الجمركي السعودي يقدر بمليارات الريالات نظرًا لما تمرّ به بلادنا الغالية من تطور ونهضة، جعلتها تتربع على عرش الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط، وفي العالم أجمع. كما أن النهضة وعجلة الاقتصاد السعودي سريعة ومتطورة.
وحول توقعاته للسنوات القليلة المقبلة أكد "الطويان" أن معدل التغير سيكون سريعًا جدًّا نتيجة التطور التقني، وتطور العلوم التطبيقية، وتسارع نمط الحياة اليومية.. لافتًا إلى أن التطور الهائل والمستمر لتقنية المعلومات وتقنية الاتصالات والإعلام سيكون له أكبر الأثر في الحياة اليومية، وفي أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مع تزايد الاعتماد على الطاقة نتيجة نمو الاحتياج، والاستمرار في تطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية كإحدى أهم أدوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وعن التخليص الجمركي قال "الطويان": عملية التخليص الجمركي في السعودية من أهم العمليات التي يمر بها التاجر، وهي عملية تتم من خلال مرحلتين: مرحلة الإجراءات الروتينية التي تضمن تقديم المستندات، وتحضير الأوراق المطلوبة، وتسديد الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة. والمرحلة الثانية هي مرحلة نقل البضائع. ولأهمية هذه العملية تقوم الهيئة المسؤولة عن التخليص الجمركي في السعودية بتقديم لائحة تنظم هذه العملية وتوضحها؛ لتسهل على التاجر الإجراءات. كما أنه يوجد في السعودية تقريبًا أكثر من 500 شركة تخليص جمركي.
وأضاف: تأسست شركتنا عام 2009 في التخليص الجمركي، وبدأنا بالعمل من الميناء الجاف بالرياض حتى استمرت سلسلة التطور، وامتدت للمنافذ البرية والبحرية والجوية للتخليص الجمركي للبيانات الصادرة والواردة من دول مجلس التعاون والدول العربية والترانزيت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية التالية التي نعمل معها، وهي: منفذ الحديثة، منفذ جديدة عرعر، منفذ الرقعي، منفذ الخفجي، منفذ جسر الملك فهد، منفذ سلوى، منفذ البطحاء، منفذ الربع الخالي، ميناء الدمام، ميناء جدة الإسلامي، ميناء رابغ، ميناء ينبع، ميناء ضباء، الميناء الجاف بالرياض ومنفذ مطار الملك خالد الدولي.
وأردف: نسعى خلال هذا العام 2024 إلى افتتاح مكاتب جديدة، والتوسع في عدد من منافذ السعودية جنوبًا وشمالاً وشرقًا وغربًا، إضافة إلى المطارات.
كما أننا نقدم الخدمات اللوجستية التي للعملاء حسب الرغبة، من نقل بضائعهم داخل وخارج السعودية، والاستشارات الجمركية.