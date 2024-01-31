"الطويان": سوق التخليص الجمركي يُقدَّر بالمليارات نظرًا لنهضة السعودية وتربُّعها على عرش الاقتصادات بالمنطقة

وأضاف: تأسست شركتنا عام 2009 في التخليص الجمركي، وبدأنا بالعمل من الميناء الجاف بالرياض حتى استمرت سلسلة التطور، وامتدت للمنافذ البرية والبحرية والجوية للتخليص الجمركي للبيانات الصادرة والواردة من دول مجلس التعاون والدول العربية والترانزيت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية التالية التي نعمل معها، وهي: منفذ الحديثة، منفذ جديدة عرعر، منفذ الرقعي، منفذ الخفجي، منفذ جسر الملك فهد، منفذ سلوى، منفذ البطحاء، منفذ الربع الخالي، ميناء الدمام، ميناء جدة الإسلامي، ميناء رابغ، ميناء ينبع، ميناء ضباء، الميناء الجاف بالرياض ومنفذ مطار الملك خالد الدولي.