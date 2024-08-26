"الجطيلي": السعودية قدَّمت 131 مليار دولار لنحو 171 دولة خلال 40 عامًا

فيما استعرض الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح التويجري، أثر الأعمال الإنسانية والإغاثية للمملكة على مؤشر القوة الناعمة، وبيَّن أن الصديق الحقيقي هو مَن يقف مع الآخر وقت المحن، والسعودية هي صديق جميع الدول وقت الشدة.. والمساعدات وقت الشدة لها أثر بالغ على نفوس مَن تساعدهم من خلال تقديم المعونة لهم في ظروفهم الصعبة.. مؤكدًا أن السعودية سبَّاقة في تقديم المساعدات للدول على مدى تاريخها.