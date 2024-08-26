"الجطيلي": السعودية قدَّمت 131 مليار دولار لنحو 171 دولة خلال 40 عامًا

"الجطيلي": السعودية قدَّمت 131 مليار دولار لنحو 171 دولة خلال 40 عامًا
استعرضت "اثنينية التواصل الحضاري"، التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، "العمل الإنساني وأثرة على التواصل بين الشعوب"، وذلك مساء اليوم بمقر المركز بالرياض.
وتحدَّث خلال اللقاء الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، فيما أدار اللقاء مُقدِّم البرامج وصانع المحتوى مريم القحطاني.
وأكد "الجطيلي" أن السعودية منذ تأسيسها وهي تمد يد العون لملايين الناس حول العالم؛ إذ بلغ ما قدمته خلال 40 عامًا أكثر من 131 مليار دولار لنحو 171 دولة حول العالم، استفاد منها مئات الملايين من الناس.
وقال "الجطيلي" إن مد يد العون للمحتاج يُعتبر من أكثر المواقف التي تُبيّن معادن الدول، والسعودية سبَّاقة للوقوف مع كل الدول لتعزيز الأمن والاستقرار؛ إذ قدمت مساعدات للدول المنكوبة، وإعانات لمكافحة الجفاف، ومساعدات لدرء الكوارث والإسهام في تخفيف معاناة المصابين بالزلازل والفيضانات والسيول، وقدمت المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما استعرض الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح التويجري، أثر الأعمال الإنسانية والإغاثية للمملكة على مؤشر القوة الناعمة، وبيَّن أن الصديق الحقيقي هو مَن يقف مع الآخر وقت المحن، والسعودية هي صديق جميع الدول وقت الشدة.. والمساعدات وقت الشدة لها أثر بالغ على نفوس مَن تساعدهم من خلال تقديم المعونة لهم في ظروفهم الصعبة.. مؤكدًا أن السعودية سبَّاقة في تقديم المساعدات للدول على مدى تاريخها.