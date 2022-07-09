"الحجرف": ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وجهود استثنائية

كما أشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه، وأن يعيد المولى العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.