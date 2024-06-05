السعودية تدين اقتحام مسؤولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست ومستوطنين المسجد الأقصى

كما أكدت المملكة أن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتقوض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.