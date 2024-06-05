السعودية تدين اقتحام مسؤولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست ومستوطنين المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين المسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال.
وأكدت المملكة أن هذه التعديات تُمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ولاسيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت المملكة أن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتقوض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.