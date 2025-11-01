نادي الإبل يعلن رزنامة منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة

أعلن نادي الإبل عن رزنامة جدول منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، والتي ستنطلق مطلع ديسمبر المقبل وتستمر لمدة شهر، وسط ترقّب واسع من ملاك الإبل ومتابعي المهرجان الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وستشهد النسخة العاشرة إطلاق أشواطٍ مستحدثة، إلى جانب آلية جديدة لتحكيم بعض الفئات، أبرزها شوط الرؤية، الذي يأتي ضمن جهود النادي لتطوير معايير التقييم وتعزيز النزاهة والشفافية في النتائج.
ويأتي تنظيم هذه النسخة امتدادًا للنجاحات التي حققها المهرجان في مواسمه السابقة، بوصفه منصة وطنية تجمع موروث الإبل العريق بمعايير المنافسة الحديثة، ما يعزّز حضور الإبل كرمزٍ للهوية والثقافة السعودية.
ويُعدّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها المملكة سنويًا، ويهدف إلى ترسيخ تراث الإبل وتطويره ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال فعاليات تجمع بين الأصالة والتجديد في مشهدٍ يعكس اعتزاز السعوديين بموروثهم الوطني.