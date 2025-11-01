نادي الإبل يعلن رزنامة منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة

أعلن نادي الإبل عن رزنامة جدول منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، والتي ستنطلق مطلع ديسمبر المقبل وتستمر لمدة شهر، وسط ترقّب واسع من ملاك الإبل ومتابعي المهرجان الأكبر من نوعه على مستوى العالم.