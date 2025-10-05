في يوم المعلم العالمي.. "السديس" يشيد بدور مدرسي الحرمين ويؤكد: التعليم ركيزة الإسلام

واختتم السديس تصريحه بالدعاء للمعلمين والمعلمات، بأن يجزيهم الله خير الجزاء، ويبارك في جهودهم، ويسدد خطاهم، ويجعل ما يقدمونه من علم في موازين حسناتهم، كما دعا للمتعلمين والمتعلمات بالتوفيق والانتفاع بالعلم والعمل به، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾.