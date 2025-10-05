في يوم المعلم العالمي.. "السديس" يشيد بدور مدرسي الحرمين ويؤكد: التعليم ركيزة الإسلام

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الريادي الذي يؤديه المدرسون في الحرمين الشريفين، ومعهديهما وكليتيهما، وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي.
وأكد السديس – حفظه الله – أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن الإسلام حثّ على طلب العلم النافع، ورفع من شأن العلماء، وفضّلهم على غيرهم تفضيلًا كبيرًا.
وبيّن أن رئاسة الشؤون الدينية تُولي التعليم عناية خاصة، حيث تقدم دروسًا يومية في أوقات متفاوتة، يشرف عليها نخبة من المدرسين المؤهلين تأهيلاً عاليًا، بهدف تعميم الفائدة ونشر المعرفة بأساليب تعليمية حديثة ترفع من المستوى العلمي، وتنمّي الوعي الفكري، وتُثري تجربة الطلاب والطالبات، وقاصدي وزوّار الحرمين الشريفين.
واختتم السديس تصريحه بالدعاء للمعلمين والمعلمات، بأن يجزيهم الله خير الجزاء، ويبارك في جهودهم، ويسدد خطاهم، ويجعل ما يقدمونه من علم في موازين حسناتهم، كما دعا للمتعلمين والمتعلمات بالتوفيق والانتفاع بالعلم والعمل به، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾.