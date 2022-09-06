بيان مشترك بين "الإعلام المرئي" ولجنة خليجية يطالب "نتفلكس" بإزالة المحتوى المخالف

صدر بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، حول التوجيه بإزالة منصة نتفلكس "Netflix" للمحتوى المخالف.
وقال البيان: نظرًا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفلكس "Netflix" ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه؛ تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام بالأنظمة.
وأضاف البيان: تم التأكيد على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام نتفلكس "Netflix" بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.