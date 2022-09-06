بيان مشترك بين "الإعلام المرئي" ولجنة خليجية يطالب "نتفلكس" بإزالة المحتوى المخالف

وقال البيان: نظرًا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفلكس "Netflix" ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه؛ تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام بالأنظمة.