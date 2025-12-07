"الجوازات": تفعيل جواز السفر شرط للسفر بالهوية إلى دول الخليج

كما أكدت أنه يجب عند السفر إلى دول الخليج ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تُعد وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر خارجها.