"الجوازات": تفعيل جواز السفر شرط للسفر بالهوية إلى دول الخليج

أوضحت المديرية العامة للجوازات اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده ليتمكن المواطن من السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام الهوية الوطنية.
وبيّنت "الجوازات" أن التفعيل يتم من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية، مع إحضار جواز السفر السابق، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق.
كما أكدت أنه يجب عند السفر إلى دول الخليج ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تُعد وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر خارجها.