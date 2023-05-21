الترحيب بالهدايا وعبوات المياه.. وصول أولى طلائع الحجاج لمكة المكرمة

استقبلت مكة المكرمة اليوم أولى طلائع الحجاج لموسم حج هذا العام 1444؛ بعد وصولهم لأرض المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج؛ حيث كان في استقبالهم لحظة وصولهم مركز التفويج في مدخل مكة المكرمة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومدير فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة المهندس ممدوح عراقي.