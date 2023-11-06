سمو محافظ الأحساء يدشّن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024

بعدها بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها شاهد سموّه والحضور فيلماً بعنوان إبداع الأحساء ، بعدها ألقى مدير عام التعليم بالمحافظة الأستاذ حمد بن محمد العيسى كلمة، قال فيها : يعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية كبرى فتحت المجال للطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات للغوص في أسبار العلم ترسيخًا لثقافة البحث العلمي وسدًا لفجوة الانتقال من الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام إلى مدرجات الجامعات، مشيراً إلى أن المملكة أولت جل اهتمامها نحو الاستثمار في التعليم والعمل على تنمية المعارف والمهارات لأبناء الوطن و إعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل، وانطلاقًا من مكامن القوة التي تدعم محور اقتصاد مزدهر لرؤية المملكة 2030م ، تكاتفت جهود وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة" في تنظيم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي " ابداع" المسابقة العلمية التي تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، يتم تحكيمها إلكترونيًا ومباشرًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى .