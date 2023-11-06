سمو محافظ الأحساء يدشّن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم ( الاثنين ) "معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠٢٤ ( إبداع الأحساء) الذي تنظّمه إدارة الموهوبين والموهوبات بتعليم الأحساء ، وذلك بحضور مدير عام التعليم بالمحافظة الأستاذ حمد بن محمد العيسى ، وعددٍ من قيادات القطاعات الحكومية ، وممثل عن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وأعضاء من الباحثين وهيئة التدريس المشرفين على أبحاث الطلاب بجامعة الملك فيصل، وذلك بقاعة فندق سموير مكان.
وتجوّل سموّه في أركان المعرض يرافقه مدير التعليم ، مطلعاً على مشاريع الطلاب البحثية المشاركة، كما استمع سموّه إلى شرح من أبنائه الطلاب والطالبات عن مشاريعهم الإبداعية في المعرض، وإلى شرح من مدير إدارة الموهوبات ومنسقة المعرض الأستاذ خلود السلطان عن المعرض حيث بين بأن عدد المشاريع المقدمة بلغت 224 مشروعاً بحثياً في 23 مجالاً علميّاً ،وبلغ عدد المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024 لهذا العام من طلاب وطالبات الأحســـاء أكثر من 3000 طالب وطالبة ، كما تم تدريب 1850طالباً وطالبة ً، وبينت بأن المعرض الذي يستمر ليومين يهدف إلى توفير البيئة التنافسية التي تشجع الطلاب والطالبات في البحث العلمي وتنمي روح الابتكار والإبداع لديهم، واكتشاف مواهبهم استعدادا لتمثيل الوطن عبر المشاركة في آيسف 2024 في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة، ولتطوير مهاراتهم وتقديم الدعم الفني لهم ، والارتقاء بالمشاريع العلمية المقدمة، وتأهيلها للمنافسة العالمية، إلى جانب نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وحثهم على المنافسة للمشاركة في المعارض والمنافسات الدولية.
بعدها بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها شاهد سموّه والحضور فيلماً بعنوان إبداع الأحساء ، بعدها ألقى مدير عام التعليم بالمحافظة الأستاذ حمد بن محمد العيسى كلمة، قال فيها : يعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية كبرى فتحت المجال للطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات للغوص في أسبار العلم ترسيخًا لثقافة البحث العلمي وسدًا لفجوة الانتقال من الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام إلى مدرجات الجامعات، مشيراً إلى أن المملكة أولت جل اهتمامها نحو الاستثمار في التعليم والعمل على تنمية المعارف والمهارات لأبناء الوطن و إعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل، وانطلاقًا من مكامن القوة التي تدعم محور اقتصاد مزدهر لرؤية المملكة 2030م ، تكاتفت جهود وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة" في تنظيم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي " ابداع" المسابقة العلمية التي تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، يتم تحكيمها إلكترونيًا ومباشرًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى .
وأضاف العيسى : ولإيمان وزارة التعليم بدور البحث العلمي في تقدم الدولة فقد تبنت الوزارة عددا من المبادرات بلغت (54) مبادرة متعلقة بالبحث العلمي والمعرفة لكونها عملية جوهرية في أي نظام تربوي يسعى لتحقيق الريادة على جميع المستويات التعليمية والاقتصادية والفنية على حد سواء، بسواعدكم وبعقولكم المبدعة طلابنا الموهوبين سننافس لنصل بهذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة. فشكرًا لكم ولأولياء أموركم على ما بذلتموه من جهود وبارك الله خطاكم.
واستعرض العيسى إحصائيات إبداع 2024، حيث تم تدريب 1143 طالبا وطالبة على خطوات البحث العلمي، ودرب هذا العام 80 معلما ومعلمة، وتأهل للمعرض المركزي للعام 2023م 19 طالب وطالبة، وتأهل لمعرض العلوم والهندسة للعام 2023م 11 طالب وطالبة ، وحصل الطلاب على 6 جوائز كبرى في الآيسف و3 جوائز خاصة.
بعدها ألقى مدير إدارة المسابقات بمؤسسة موهبة الدكتور بدر المجردي كلمة أشاد بما يحظى به الموهوبون من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - رعاها الله عبر تعزيز المهارات وتنمية المورد البشرية وتمكين الطلاب في التفوق في المسابقات والمنافسات الدولية، وأعرب عن فخر موهبة بمشاركة 210 ألف مشاركاً هذا العام من مناطق المملكة في المسابقة وهو يعكس الوعي الكبير لدى المجتمع ويعكس اهتمام الدولة رعاها الله، وأعرب عن إشادته بما تحتضنه الأحساء من مواهب وطاقات شابة حققوا منجزات للوطن في المحافل الدولية.
بعدها شاهد سموّه والحضور برنامج مستقبلك مع الحفر وصيانة الآبار ، وفي ختام الحفل كرم سموّه الجهات الداعمة.