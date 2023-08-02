فيديو.. وصول نائب أمير مكة المكرّمة إلى المسجد الحرام لغسل الكعبة المشرّفة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، وصل -قبل قليل- نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى المسجد الحرام لغسل الكعبة المشرّفة.
ويشارك سموه في غسل الكعبة المشرّفة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين وجمع من المواطنين.
يأتي ذلك من اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله-، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين والشعائر الإسلامية المقدّسة.