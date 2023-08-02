فيديو.. وصول نائب أمير مكة المكرّمة إلى المسجد الحرام لغسل الكعبة المشرّفة

يأتي ذلك من اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله-، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين والشعائر الإسلامية المقدّسة.