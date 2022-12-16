البيوت الطينية بقرى "الصروف" و"طيبة الاسم" و"حمامة".. شواهد عمرانية معبأة بالثبات والجمال

وتحتوي القرى الثلاث المتجاورة على أكثر من 30 بيتًا وقصرًا طينيًا، و3 آبار مطوية قديمة تحمل أسماء القرى، مشكلةً لوحات جمالية مع المزارع وأشجار النخيل، يتخللها روعة الترتيب الداخلي لهذه البيوت وتنظيمها بروح التصميم الخاص بها، حيث روعي عند البناء ما يمتاز به طراز البيوت من متانة، فنجد أن الحجرات قد قسمت داخليًا باتساع كبير، إذ يصل طولها إلى عشرة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار تقريبًا، مع ارتفاع يصل إلى أربعة أو خمسة أمتار، ولكل حجرة نوافذ قد يصل عددها إلى 10 نوافذ، وفتحات صغيرة أخرى تثقب في جدران الغرف السفلية التي تسمى "بايجة" من أجل دخول النور والهواء إليها.