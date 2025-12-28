تقلبات جوية تضرب 11 منطقة: إنذارات بالعواصف والغبار وأمطار متفرقة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة تنبيهات جديدة شملت 11 منطقة في المملكة، محذرًا من تقلبات جوية متفاوتة تشمل عواصف ترابية، أمطار خفيفة، ضباب، ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ أو انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتستمر هذه الحالات خلال يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، في عدد من المحافظات.
منطقة الجوف:
تشهد الجوف حالة مناخية متقلبة؛ حيث تأثرت القريات وطبرجل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً، بينما سجلت دومة الجندل وسكاكا عواصف ترابية شديدة وأتربة مثارة، مع انعدام شبه كلي للرؤية إلى كيلومتر واحد أو أقل، من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً.
منطقة مكة المكرمة:
في محافظة العرضيات، صدر تنبيه بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، حيث تبدأ الحالة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً.
منطقة حائل:
تشهد حائل ومحافظاتها، بما فيها الحائط، السليمي، الشنان، الغزالة، سميراء، وبقعاء، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة، ما تسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية يتراوح بين 1 إلى 3 كم. وتستمر الحالة من الساعة 11 صباحًا حتى 8 مساءً، فيما انخفضت شدة التحذير في بعض المناطق إلى تنبيه من عوالق ترابية بدأت الساعة 1 صباحًا وانتهت الساعة 6 صباحًا.
منطقة الحدود الشمالية:
تشمل عرعر، رفحاء، وطريف، حيث سُجلت رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بانخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى فرصة لهطول أمطار خفيفة في طريف مصحوبة بصواعق رعدية، وتستمر الحالة من الخامسة صباحًا حتى السابعة مساءً.
منطقة المدينة المنورة:
سجلت تنبيهات في المدينة ومحافظات الحناكية، المهد، العلا، خيبر، والعُيص، تنذر برياح نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية.
منطقة تبوك:
تأثرت تبوك، البدع، حقل، وتيماء برياح نشطة وأتربة مثارة، ما أدى إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، إضافة إلى فرص لأمطار خفيفة على الوجه وأملج وضباء مع صواعق رعدية.
منطقة جازان:
شملت التنبيهات جازان، فرسان، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، بتقلبات جوية تتضمن أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية، إضافة إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج.
منطقة عسير:
أُصدر تنبيه لضباب كثيف خلال الليل والصباح في محافظات أبها، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، أحد رفيدة، محايل، رجال ألمع، والفرشة، ما تسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع أمطار خفيفة متوقعة مصحوبة برياح وصواعق.
منطقة الرياض:
محافظات ثادق، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، وشقراء، شملها تنبيه برياح نشطة وأتربة مثارة أدت إلى تدنٍ في مدى الرؤية إلى (3–5) كم، خلال الفترة من 12 ظهرًا إلى 7 مساءً.
المنطقة الشرقية:
شملت التنبيهات محافظات الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة، حفر الباطن، الأحساء، العديد، وبقيق، التي شهدت ضبابًا خفيفًا وأتربة مثارة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تمتد بعضها إلى صباح الثلاثاء.
منطقة القصيم:
المناطق المشمولة بالتنبيه تشمل بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، البدائع، عيون الجواء، رياض الخبراء، عقلة الصقور، أبانات، والخبراء، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة 8 مساءً.