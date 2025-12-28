تقلبات جوية تضرب 11 منطقة: إنذارات بالعواصف والغبار وأمطار متفرقة حتى المساء

منطقة حائل:

تشهد حائل ومحافظاتها، بما فيها الحائط، السليمي، الشنان، الغزالة، سميراء، وبقعاء، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة، ما تسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية يتراوح بين 1 إلى 3 كم. وتستمر الحالة من الساعة 11 صباحًا حتى 8 مساءً، فيما انخفضت شدة التحذير في بعض المناطق إلى تنبيه من عوالق ترابية بدأت الساعة 1 صباحًا وانتهت الساعة 6 صباحًا.