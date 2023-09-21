رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.
وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما لحكومة وشعب اليمن الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاهية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى خريطة طريق تدعم مسار السلام في اليمن.
كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم الحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق الانتقال باليمن إلى الأمن والاستقرار، والنهضة الشاملة والتنمية المستدامة.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.