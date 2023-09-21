رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان أوجه العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.