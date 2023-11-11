رئيسا قيرغيزستان وإندونيسيا يصلان الرياض وفي مقدمة مستقبليهما نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة ألوقيبك ماريبوف، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.