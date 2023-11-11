رئيسا قيرغيزستان وإندونيسيا يصلان الرياض وفي مقدمة مستقبليهما نائب أمير المنطقة

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس صادير جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة ألوقيبك ماريبوف، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.