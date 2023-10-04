مدارس "تعليم الرياض" تفوز بستة مقاعد في نهائيات أولمبياد الروبوت العالم

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع التهنئة للمدارس الفائزة والطلاب والطالبات وأسرهم على هذا الإنجاز على المستوى الوطني، متمنياً التوفيق والفوز للمنتخب السعودي من كافة إدارات التعليم المشاركين في النهائيات.