بعد معاقبة 13 وكالة سيارات.. "السويد": أفصحوا عن أسماء الوكالات المخالفة ونريد هيئة حكومية مستقلّة لحفظ حقوق المستهلكين

وفي مقاله "ماذا استفاد المستهلك؟" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول السويد: "ماذا استفاد المستهلك؟ كيف يمكن قياس استفادة المستهلك من قرارات وزارة التجارة التي يفترض أنها تصبّ في مصلحته؟ على سبيل المثال درجت الوزارة على عدم الإفصاح عن أسماء شركات مخالفة في تعاملاتها مع عملائها؛ بمعنى أنّ تلك الشركات غمطت "العملاء" حقوقًا لهم مكفولة بحكم الأنظمة، فقامت وزارة التجارة بفرض غرامات على تلك الشركات، لكنّ إعلان الوزارة عن إجرائها جمع الصراحة والغموض؛ حيث قال بيانها: إنها أوقعت غرامات مالية على 13 وكالة سيارات "بريطانية، أمريكية، إيطالية، كورية، صينية"؛ بسبب عدم توفير سيارة بديلة للمستهلك، تأخير تسليم مركبة جديدة، عدم توفير قطع الغيار، وعدم استقبال مركبة المستهلك خلال فترة الضمان.