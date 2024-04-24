آخر أيام "منتدى العمرة" يستعرض الارتقاء بمنظومة الخدمات لإثراء تجربة المعتمر

وشهدت جلسات اليوم الثالث والأخير للمنتدى عدة مناقشات، تناولت الحلول التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، تطرق خلالها ممثلون عن شركات الخدمات التقنية وخدمات العمرة والزيارة إلى الفرص الممكنة لرفع كفاءة إدارة العمليات للجهات العاملة في قطاع العمرة والزيارة من خلال التقنية المستخدمة وأتمتة التشغيل، وكذلك التكامل بين الجهات العاملة في قطاع العمرة والزيارة وأثرها على تحسين تجربة الزائر، إضافة إلى التوعية بإجراءات ومتطلبات إصدار التأشيرات لدول المصدر المختلفة، وكيفية التعامل مع منصة "نسك" والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للشركات والوكالات وآلية الاستفادة منها.