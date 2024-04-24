آخر أيام "منتدى العمرة" يستعرض الارتقاء بمنظومة الخدمات لإثراء تجربة المعتمر

تواصلت في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة اليوم، أعمال "منتدى العمرة والزيارة" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمشاركة عدة جهات حكومية، وشركات ورواد الأعمال، ومستثمرين في القطاعات العاملة في مجال خدمة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها.
وشهدت جلسات اليوم الثالث والأخير للمنتدى عدة مناقشات، تناولت الحلول التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، تطرق خلالها ممثلون عن شركات الخدمات التقنية وخدمات العمرة والزيارة إلى الفرص الممكنة لرفع كفاءة إدارة العمليات للجهات العاملة في قطاع العمرة والزيارة من خلال التقنية المستخدمة وأتمتة التشغيل، وكذلك التكامل بين الجهات العاملة في قطاع العمرة والزيارة وأثرها على تحسين تجربة الزائر، إضافة إلى التوعية بإجراءات ومتطلبات إصدار التأشيرات لدول المصدر المختلفة، وكيفية التعامل مع منصة "نسك" والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للشركات والوكالات وآلية الاستفادة منها.
وتركّزت موضوعات جلسات اليوم على جوانب إثراء تجربة ضيوف الرحمن التاريخية والسياحية عبر استكشاف الفرص التي تسهم في تفعيل الأنشطة السياحية في الوجهات داخل المملكة، وأهمية تنوع المنتجات التي تناسب الزوار من مختلف الجنسيات والدول، إضافة إلى الفرص الممكنة لتنشيط السياحة ومدى التقدم والإنجاز في تفعيل المواقع التاريخية والأثرية وحجم التنوع الموجود حالياً، وأهمية تنظيم قطاع التسويق للأنشطة السياحية لمختلف الوجهات والمواقع التاريخية، وكيفية الوصول للمستفيد النهائي من مختلف قنوات التواصل.
واستعرضت موضوعات الجلسات جوانب إثراء تجربة ضيوف الرحمن بمشاركة ممثلين عن قطاعات خدمات الحجاج والمعتمرين، والتخطيط والتحول الرقمي، والخدمات المشتركة بوزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، تناولوا خلالها أبرز الاتفاقيات والمبادرات والمقترحات التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن في مجالات تنظيم الوصول، وإدارة الحشود، والنقل، والسكن، والضيافة، وتحسين تجربة الزائر والمعتمر، واستخدامات التقنية لتحقيق استمرارية الارتقاء بمنظومة العمل وتقديم الخدمات.
وشملت الفعاليات اليوم عقد لقاءات مع رواد الأعمال لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات والفرص في قطاع العمرة، شكّلت منصة للتعلم وتبادل الأفكار والرؤى لتطوير خدمات تثري تجربة ضيوف الرحمن.
وتضمنت أعمال المنتدى فعالية مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من تصميم حلول تطويرية، وتقديم منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاع العمرة والخدمات المساندة له.