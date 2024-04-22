"الداخلية": تنفيذ حكم القتل بالمواطن "عبدالرحمن الشمري" لخيانة وطنه وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصباً قياديا



بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ على / عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته لزعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصباً قيادياً فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

