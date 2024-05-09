عن بعض المديرين والمتحدّثين الرسميين.. "السليمان": الاتصال بالوزير أسهل

ويروي الكاتبُ موقفًا آخر، ويقول: "قبل سنوات عديدة تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا يتعلَّق بالتعليم في إحدى المناطق، فاتّصلت بمدير إدارة التعليم بالمنطقة رغبة في التثبت من المعلومة قبل كتابة المقال، فكان ردّه أن أرفع له خطابًا بطلب المعلومات وبيان أسباب الحصول عليها، تعجبت من بيروقراطيته، وعبثًا حاولت إقناعه بأن الوقت ضيق، والأمر لا يستحقّ كل ذلك فلم يقتنع أو يتجاوب، وأنهيت الاتصال، ثم اتصلت بالوزير وسألته عن المعلومة، وأوضح حقيقتها خلال أقلّ من دقيقة، وتبيّن لي أن التواصل مع الوزير أسهل من التواصل مع أحد مديري وزارته!".