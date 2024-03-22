استشارية لـ"سبق": المشاهير عرضة بشكل أكبر للاهتزازات النفسية

أكدت استشاري طب نفسي وعلاج الإدمان الدكتورة فاطمة كعكي، أن المشاهير أكثر عرضة للاهتزازات النفسية بسبب الضغط الذي يعيشونه والمجهود المفروض عليهم في عملهم، إضافة إلى الموافقة على أن إفصاح الشخصيات العامة عن زيارتها العيادات النفسية حطم التابو، مع التحذير من عدم التعاطي مع الموضوع بسطحية، كما أن الأهم هو أن تكون الشخصية العامة على دراية ووعي بالمشكلة النفسية التي تتحدث عنها ويجب عدم رمي تعابير وتسميات لأمراض بطريقة عشوائية.