شاهد.. "الثقفي" يطبّق عمليًّا مع طلابه بالطائف برنامج "المزولة الشمسية الفلكية"

وأوضح الثقفي لـ"سبق" أن الطلاب تعرفوا من خلال البرنامج على المزولة الشمسية الطبيعية وفق عدة عناصر، وهي التعرف على المزولة الشمسية، والتعرف على دخول الوقت بداية ونهاية النهار بوجود الشمس بواسطة ظل الشاخص، ودخول الفصول الأربعة فلكيًّا، كذلك التعرف على المشارق والمغارب، وعلى المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين، والتعرف على وقت صلاتي الظهر والعصر بواسطة ظل الشاخص، وعلى كروية الأرض من خلال حركة الظل، والتعرف على ظل الأجسام من حولنا، وطريقة عمل المزولة الشمسية.