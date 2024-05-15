شاهد.. "الثقفي" يطبّق عمليًّا مع طلابه بالطائف برنامج "المزولة الشمسية الفلكية"

شاهد.. "الثقفي" يطبّق عمليًّا مع طلابه بالطائف برنامج "المزولة الشمسية الفلكية"
نفّذ معلم مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول ثانوي، بمدرسة قرطبة بالطائف، الفلكي محمد بن ردة الثقفي، برنامج التطبيق العملي على المزولة الشمسية الفلكية، بإشراف مدير المدرسة سامي بن عابد الحارثي، ورائد النشاط حازم بن مساعد القرشي، والمنسق الإعلامي عبدالله الشمراني، والمعلم عابد السفياني، بمشاركة طلاب الصف الأول ثانوي -مسارات- بملعب المدرسة.
وأوضح الثقفي لـ"سبق" أن الطلاب تعرفوا من خلال البرنامج على المزولة الشمسية الطبيعية وفق عدة عناصر، وهي التعرف على المزولة الشمسية، والتعرف على دخول الوقت بداية ونهاية النهار بوجود الشمس بواسطة ظل الشاخص، ودخول الفصول الأربعة فلكيًّا، كذلك التعرف على المشارق والمغارب، وعلى المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين، والتعرف على وقت صلاتي الظهر والعصر بواسطة ظل الشاخص، وعلى كروية الأرض من خلال حركة الظل، والتعرف على ظل الأجسام من حولنا، وطريقة عمل المزولة الشمسية.
وقدّم الفلكي "الثقفي" شكره وتقديره لمدير المدرسة على دعمه لتنفيذ هذا البرنامج ضمن برامج النشاط الطلابي بالمدرسة، ولإدارة تعليم الطائف ممثلةً في قسم النشاط الطلابي.