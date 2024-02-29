"آل الشيخ" محافظة الخرج منها انطلقت أراسكو .. ولها دور كبير في تعزيز الأمن الغذائي

كشف الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة أراسكو الأستاذ زياد بن عبداللطيف آل الشيخ عن دور محافظة الخرج في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، والتي منها بدأت وانطلقت شركة أراسكو في رحلتها قبل 40 عاما لتصل على ما هي عليه اليوم.
وأكد "آل الشيخ" على أهمية موقع محافظة الخرج الجغرافي كمركز استراتيجي للصناعة، حيث تعد موقعاً مثالياً للاستثمارات الصناعية نظراً لقربها من العاصمة الرياض و الخدمات المتوفرة والمشجعة للاستثمار.
وأضاف؛ ومن هذا المنطلق نحرص نحن في شركة أراسكو على تقديم الدعم المستمر للمحافظة من خلال المساهمة في مراكز التدريب والخدمات المجتمعية لأبناء وبنات محافظة الخرج.
وأوضح "آل الشيخ" أن لشركة أراسكو استثمارات مهمة في منطقة الخرج، ساهمت تلك الاستثمارات في تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز نمو قطاع الصناعة في المنطقة، حيث أن تلك الاستثمارات ساهمت كذلك في توطين الصناعة وإنشاء مشاريع صناعية حديثة كان لها الأثر الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.
جاء ذلك خلال منتدى الخرج الصناعي الأول الذي نظمته "غرفة الخرج" بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشهد مشاركة واسعةمن القطاعين العام والخاص والشركات المتخصصة، إلى جانب حضور عدد كبير من الأكاديميين والباحثين والزوار.
ويهدف "المنتدى" إلى تسليط الضوء على أحدث الإبتكارات والتقنيات في مجالات الصناعة المختلفة، كذلك لتطوير استراتيجيات تطلعيةوخطط ابتكارية لمواجهة التحديات في التنمية الصناعية المستدامة.
كما شمل "منتدى الخرج الصناعي" على جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، والتحفيز على ابتكارحلول جديدة تسهم في تحقيق رؤية المملكة لتكون منصة صناعية رائدة.
هذا وكانت شركة أراسكو الراعي الرئيسي لهذا المنتدى من أوائل المنضمين لهذا الحدث الهام بمحافظة الخرج، لما للخرج من مكانة كبيرةواستراتيجية في دعم الأمن الغذائي وصناعاته.