"آل الشيخ" محافظة الخرج منها انطلقت أراسكو .. ولها دور كبير في تعزيز الأمن الغذائي

كشف الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة أراسكو الأستاذ زياد بن عبداللطيف آل الشيخ عن دور محافظة الخرج في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، والتي منها بدأت وانطلقت شركة أراسكو في رحلتها قبل 40 عاما لتصل على ما هي عليه اليوم.