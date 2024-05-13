"الجوازات": 6 خطوات لإصدار تصريح دخول العاصمة المقدّسة "للمنشآت" عبر بوابة مقيم

وأشارت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، إلى أنه بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار المستخدم عبر البريد الإلكتروني، وفي حال كان التصريح عملاً موسمياً يجب على المنشأة توثيق العقد، وإدخال بيانات المنشأة المتعاقد معها للتحقّق وتوثيق العقد آلياً، لافتة إلى أن الخدمة متاحة خلال موسم الحج فقط.