"الجوازات": 6 خطوات لإصدار تصريح دخول العاصمة المقدّسة "للمنشآت" عبر بوابة مقيم

أوضحت الجوازات السعودية خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدّسة (للمنشآت) عبر بوابة مقيم من خلال الرابط التالي: https://makkahpermit.muqeem.sa
وأضافت "الجوازات"، أن خطوات الحصول على التصريح تبدأ بالدخول على الرابط، وطلبات التصاريح، ثم إضافة التصاريح والبيانات، ثم اختيار المراد التصريح له، وإضافة المرفقات، ثم الضغط على طلب التقديم.
وأشارت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، إلى أنه بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار المستخدم عبر البريد الإلكتروني، وفي حال كان التصريح عملاً موسمياً يجب على المنشأة توثيق العقد، وإدخال بيانات المنشأة المتعاقد معها للتحقّق وتوثيق العقد آلياً، لافتة إلى أن الخدمة متاحة خلال موسم الحج فقط.