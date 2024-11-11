تحت شعار "نقطة عطاء".. "هلال نجران" ينظّم حملة للتبرع بالدم

وتأتي هذه الحملة للدور الريادي للهيئة في العمل التطوعي والتوعوي، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، كما تضمن المبادرة محاضرات توعوية عن فوائد التبرع بالدم، وتقديم شرح عن الحالات الإسعافية وكيفية التعامل مع كل حالة إسعافية، والتعريف بالخدمات الإنسانية التي تقوم بها الهيئة والبرامج التطوعية والتدريبية وبرنامج الروابط العائلية في الهيئة.