تحت شعار "نقطة عطاء".. "هلال نجران" ينظّم حملة للتبرع بالدم

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "نقطة عطاء"، بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بنجران خلال الثلاثة أيام الماضية.
وشملت حملة التبرع بالدم منسوبي الهيئة بمنطقة نجران والمتطوعين والمتطوعات، وحققت نجاحًا كبيرًا؛ حيث بلغ عدد المتبرعين أكثر من 56 متبرعًا خلال الثلاثة أيام.
وتأتي هذه الحملة للدور الريادي للهيئة في العمل التطوعي والتوعوي، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، كما تضمن المبادرة محاضرات توعوية عن فوائد التبرع بالدم، وتقديم شرح عن الحالات الإسعافية وكيفية التعامل مع كل حالة إسعافية، والتعريف بالخدمات الإنسانية التي تقوم بها الهيئة والبرامج التطوعية والتدريبية وبرنامج الروابط العائلية في الهيئة.
وأعرب مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري، عن أن الهيئة تحرص على مثل هذه المبادرات التطوعية التي من شأنها أن تعمل على تكاتف المجتمع.
وأضاف "العسيري": يأتي التبرع بالدم من ضمن الأعمال التي نقوم بها كأعمال خير وتطوع خالصة لوجه الله لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين لها.