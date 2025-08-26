طقس اليوم … الأرصاد : هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض, كذلك على أجزاء من منطقة حائل.