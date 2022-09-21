22 ألف عَلم و295 لوحة وطنية.. "أمانة عسير" تستعد للاحتفال باليوم الوطني 92

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 92، حيث توشّحت شوارع مدن المنطقة ومحافظاتها وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تمّ تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.
وتمّ تعليق نحو 22 ألف عَلم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسة بمدينة أبها ومحافظات المنطقة؛ استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني بجانب أكثر من 295 لوحة وطنية على الطرقات والإنارات المختلفة لتزيين مداخل مدن المنطقة ومحافظاتها.
يُذكر أن أمانة عسير وبلدياتها بدأت منذ وقتٍ مبكرٍ بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني في كل أنحاء مدن المنطقة ومحافظاتها، بينما سخّرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانات لإظهار هذه المناسبة الغالية.