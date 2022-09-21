22 ألف عَلم و295 لوحة وطنية.. "أمانة عسير" تستعد للاحتفال باليوم الوطني 92

يُذكر أن أمانة عسير وبلدياتها بدأت منذ وقتٍ مبكرٍ بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني في كل أنحاء مدن المنطقة ومحافظاتها، بينما سخّرت بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانات لإظهار هذه المناسبة الغالية.