على هامش "بيبان 24".. "منشآت" تُوَقع اتفاقية مع "تطوير الامتياز التجاري" الماليزية

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية "بيرناس" ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24.
وقد وقّع الاتفاقيةَ كل من محافظ "منشآت" سامي الحسيني، ورئيس الاستراتيجية المؤسسية في "بيرناس" حزينة بنتي محمد.
وتهدف الاتفاقيةُ إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة، كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية كجزء من جهود "منشآت" لتطوير بيئة الامتياز التجاري في المملكة، وتعزيز جاذبيته من خلال الشراكات الدولية.
ويهدف ملتقى "بيبان 24" إلى تحفيز البيئة الريادية ونشر ثقافة ريادة الأعمال، من خلال التعريف بالمبادرات المقدمة من "منشآت" لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة؛ فضلًا عن مشاركة الجهات الحكومية لتعريف رواد الأعمال بالإجراءات اللازمة لتأسيس أعمالهم وتطويرها.