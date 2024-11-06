على هامش "بيبان 24".. "منشآت" تُوَقع اتفاقية مع "تطوير الامتياز التجاري" الماليزية

وتهدف الاتفاقيةُ إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة، كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.