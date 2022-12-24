"زفاف 200 فتاة إلى عش الزوجية".. حفل لـ"إنسان" برعاية حرم أمير الرياض

وأضافت: "قلبي يدقّ في هذا المساء فرحًا بليلة زفافي التي تضم عقدًا منثورًا من أخواتي العرائس اللاتي يشاركنني هذه الفرحة، التي نبدأ فيها مسيرة حياة جديدة وتفيض كل مشاعرنا من السعادة، وقد اكتملت فرحتنا وسعادتنا بهذا اليوم حين سخر الله لنا من أهل الخير مَن شاطَرَنا فرحتنا وأغرقنا بالاهتمام والدعم؛ فجعل هذه الليلة من أجمل الليالي التي لن ننساها، فدعوة من قلبي لمن قدم هديتنا ودعمنا في ليلتنا هذه وجعل زواجنا جميلًا ومميزًا بحضوركم".