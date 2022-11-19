في المؤتمر الدولي 35 لمسلمي أمريكا اللاتينية.. تحذيرات قوية من مخاطر خطاب الكراهية

واستهلّ الحفل الخطابي للمؤتمر بكلمة المملكة العربية السعودية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ألقاها بالنيابة عنه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، أشار فيها إلى أن التحولات السريعة التي تعصف بالعالم أدّت إلى تصاعد حدة الخطابات المتطرّفة والدعوة إلى الكراهية والعنف؛ ما يتطلّب تعاطيًا جديًّا أكثر مرونة يتناسب وحجم المشكلة، ويرتكز إلى الشراكة الفاعلة وتضافر الجهود الدولية، إزاء التحديات العالمية التي لا ترتبط بدين أو عرق أو ثقافة أو مكان.