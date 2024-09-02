"إغاثي الملك سلمان" وزّع 99 حقيبة إيوائية و99 سلة غذائية في حضرموت باليمن

من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية في محلية دلقو بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 10.138 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.