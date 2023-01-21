ينطلق الليلة مهرجان جوائز صناع الترفيه AWARDS JOY الحدث التكريمي الأضخم من نوعه

ويبث حفل جوائز صناع الترفيه الذي تشارك في تنظيمه مجموعة MBC عبر الهواء مباشرة من خلال عدة قنوات: MBC 1 ، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصة شاهد للفيديو حسب الطلب بدون اشتراك وباقة VIP من شاهد بما في ذلك أحداث وصول النجوم إلى الحفل بدءًا من مرورهم على السجادة الخزامية ووصولاً إلى لحظة توزيع الجوائز والتكريمات، كما يضم الحفل عروض فنية وترفيهية فريدة وعروض موسيقية على المسرح.